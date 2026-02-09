Cordoglio per la scomparsa di Rocco Maciocia

Il Molise si ferma per salutare Rocco Maciocia, morto improvvisamente. La sua scomparsa ha colpito molti, soprattutto chi lo conosceva come una persona attiva nel sociale e nella cultura locale. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai tanti amici che lo ricordano con affetto.

. Il Molise piange la scomparsa di Rocco Maciocia, una figura nota e stimata nel tessuto sociale e culturale della regione. La notizia del decesso ha destato profondo cordoglio, in particolare nella comunità di Isernia, dove Maciocia era conosciuto per il suo impegno e la sua dedizione. La sua scomparsa lascia un vuoto significativo, segnando un momento di lutto per chi lo conosceva e lo apprezzava. La notizia della scomparsa di Rocco Maciocia si è diffusa rapidamente nella giornata odierna, 9 febbraio 2026, suscitando una reazione di sgomento e tristezza tra i concittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

