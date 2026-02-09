CORDOGLIO Addio a Giorgio Giulietti difensore d’altri tempi In carriera 286 presenze con la maglia bianca

È morto ieri mattina a 77 anni Giorgio Giulietti, ex difensore dello Spezia. L’ex giocatore, che ha vestito la maglia bianca per quasi un decennio, era uno dei simboli della società. Con 286 presenze tra il 1970 e il 1979, Giulietti è stato uno dei più presenti nella storia del club. La sua scomparsa ha suscitato grande tristezza tra tifosi e appassionati, che lo ricordano come un difensore d’altri tempi.

Un grave lutto ha scosso il popolo bianco: all’età di 77 anni si è spento ieri mattina, all’ospedale della Spezia, l’ex aquilotto Giorgio Giulietti (nella foto), uno dei giocatori più rappresentativi della lunga storia bianca, il quinto per presenze nella storia della società alle luce delle 286 partite giocate con lo Spezia dal 1970 al 1979, tutte in Serie C. Nato a Città di Castello nel 1949, Giulietti si mise in luce nella veste di stopper arcigno, formando con Osvaldo Motto una coppia difensiva insuperabile, che i tifosi più ’anziani’ ancora ricordano con affetto. Erano gli anni della Serie C, dei mitici derby con le squadre toscane, in un Picco ben diverso da quello attuale ma sempre ’caldo’ per tifo e passione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - CORDOGLIO. Addio a Giorgio Giulietti difensore d’altri tempi. In carriera 286 presenze con la maglia bianca Approfondimenti su Giorgio Giulietti Addio a Giorgio. Giulietti, idolo dello Spezia Lutto scuote La Spezia e Città di Castello. Morto Ido Sgrazzutti, ex difensore del Palermo: addio a un terzino d'altri tempi È scomparso Ido Sgrazzutti, ex difensore di Udinese e Palermo, figura apprezzata nel mondo del calcio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Giorgio Giulietti Argomenti discussi: Addio a 34 anni a Giorgio Cobbe Kennedy, i vigili del fuoco: Una colonna portante. Il Coro Pasubio: Incredibile pensare che il suo sorriso sia andato per sempre; Addio a Giorgio. Giulietti, idolo dello Spezia; Porto San Giorgio, addio all’imprenditore Dario Ciamarra: portò la squadra di basket in A2; Addio all’artista di San Giorgio Edo Imperatrice del duo Fatebenefratelli. Addio a 34 anni a Giorgio Cobbe Kennedy, i vigili del fuoco: Una colonna portante. Il Coro Pasubio: Incredibile pensare che il suo sorriso sia andato per sempreVALLARSA. Grande lutto nella comunità per la morte di Giorgio Cobbe Kennedy, il vigile del fuoco volontario si è spento a 34 anni. Una notizia che colpisce nel profondo un'intera comunità, incredula ... ildolomiti.it Addio a Giorgio De Wolf, architetto e protagonista della vita politica varesinaUrbanista di grande visione, fu vicesindaco di Varese e figura di riferimento per Forza Italia e per l’amministrazione di Saronno. laprovinciadivarese.it Lutto in casa Spezia Calcio: addio a Giorgio Giulietti, il quarto aquilotto più presente di sempre facebook Addio a Giorgio #Giulietti, storico ex difensore dello #Spezia per 286 partite. Si è spento a 77 anni, giocò con le Aquile per nove anni x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.