addio a giorgio giulietti idolo dello spezia

Lutto scuote La Spezia e Città di Castello. Ieri mattina, Giorgio Giulietti, ex giocatore dello Spezia e vero mito per i tifosi, si è spento all’età di 77 anni all’ospedale della Spezia. Giulietti, che ha vestito la maglia bianca per quasi un decennio, resta nella memoria come uno dei simboli della storia sportiva del club.

Lutto unisce La Spezia e Città di Castello. All'età di 77 anni si è spento ieri mattina, all'ospedale della Spezia, l'ex aquilotto Giorgio Giulietti, uno dei giocatori più rappresentativi della lunga storia bianca, il quinto per presenze nella storia della società alle luce delle 286 partite giocate con lo Spezia dal 1970 al 1979, tutte in Serie C. Nato a Città di Castello nel 1949, Giulietti si mise in luce nella veste di stopper arcigno, formando con Osvaldo Motto una coppia difensiva insuperabile, che i tifosi più 'anziani' ancora ricordano con affetto. Erano gli anni della Serie C, dei mitici derby con le squadre toscane, in un Picco ben diverso da quello attuale ma sempre 'caldo' per tifo e passione.

