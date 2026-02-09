Corbo critica Conte | mercato confuso e scelte senza visione

Corbo attacca Conte, parlando di un mercato confuso e di decisioni che mancano di una strategia chiara. Secondo l’ex calciatore, le scelte fatte in queste settimane sembrano frutto di impulsi momentanei, senza una visione a lungo termine. La critica si concentra sul metodo del tecnico, che secondo lui rischia di compromettere il cammino della squadra. La situazione resta calda, con tifosi e addetti ai lavori che aspettano risposte più convincenti.

È una critica che va oltre il risultato del campo e tocca il metodo, la visione, la gestione del potere decisionale. Antonio Corbo, sulle colonne di la Repubblica, propone una lettura severa del profilo di Antonio Conte, mettendo in discussione la sua capacità di separare il ruolo dell’allenatore da quello del manager. “Vuol essere allenatore e manager, non ha freddezza sistematica per guardare oltre”. Un giudizio netto, che introduce un ragionamento più ampio sulla mancanza di distanza critica nelle scelte e su una gestione ritenuta poco lungimirante: “Quindi scarsa analisi e lungimiranza.” Il riferimento principale è il caso Lorenzo Lucca. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

