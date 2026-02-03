Biasin critica i risultati della Panchina d’Oro | Conte meritato Inzaghi? Mercato da 7000 lire e…

Antonio Conte si prende i complimenti, ma anche le critiche di Biasin. Il giornalista mette in discussione i risultati della premiazione e commenta che il premio a Inzaghi sembra più legato a un mercato da poche lire, lasciando intendere che il riconoscimento possa essere stato influenzato da altri fattori. Conte, invece, viene dato per meritatamente in cima alla lista.

Biasin. Antonio Conte è stato il protagonista della giornata dedicata alla Panchina d’Oro, premio assegnato dalla Federazione Italiana al miglior allenatore della scorsa stagione. Il tecnico del Napoli ha chiuso al primo posto davanti a Gian Piero Gasperini, oggi alla Roma dopo l’addio all’ Atalanta, e a Cesc Fabregas, artefice dell’ottimo percorso del Como. Il successo di Conte è stato accolto in modo unanime come meritato, ma non sono mancate le polemiche per alcune assenze eccellenti. In particolare, ha fatto discutere la mancata presenza sul podio di Simone Inzaghi, ex tecnico dell’ Inter, reduce da stagioni europee di altissimo livello alla guida dei nerazzurri.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il confronto tra gli addii di Conte e Inzaghi all’Inter riaccende ogni volta discussioni sul rapporto tra allenatori e club.

Antonio Conte torna a vincere un premio importante.

