Mercato e scelte di Conte | Marianucci e Ambrosino fuori

Le decisioni di mercato influenzano non solo le strategie di investimento, ma anche la gestione interna delle squadre. Recentemente, le scelte di Antonio Conte hanno portato all’uscita di Marianucci e Ambrosino, evidenziando come le variazioni nel mercato possano avere ripercussioni dirette sulla composizione e sull’organizzazione del gruppo. Un processo che richiede attenzione e razionalità, in un contesto in cui ogni decisione può avere conseguenze significative sul futuro della squadra.

Il mercato entra nelle scelte quotidiane e finisce per incidere anche sulla gestione del gruppo. È quanto accaduto nelle ultime ore in casa Napoli, dove due giocatori non hanno preso parte alla seduta di allenamento in vista della trasferta di Torino. Si tratta di Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino, entrambi da tempo coinvolti in trattative ormai ai dettagli finali. Il difensore è in attesa del via libera per il trasferimento alla Cremonese, mentre l'attaccante è destinato al Venezia. Accordi sostanzialmente definiti, anche se non ancora formalizzati. In questo contesto, Antonio Conte ha scelto una linea prudente, decidendo di non coinvolgerli nella preparazione immediata della squadra.

Mercato in stand-by: Ambrosino e Marianucci in attesaIl mercato del Napoli attualmente si trova in una fase di stand-by, con Ambrosino e Marianucci in attesa di sviluppi.

Mercato in uscita: Ambrosino al Venezia, nodo MarianucciIn questa fase di mercato, si intensificano le trattative in uscita per il Venezia, con Ambrosino in via di trasferimento.

