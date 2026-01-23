Mercato e scelte di Conte | Marianucci e Ambrosino fuori
Le decisioni di mercato influenzano non solo le strategie di investimento, ma anche la gestione interna delle squadre. Recentemente, le scelte di Antonio Conte hanno portato all’uscita di Marianucci e Ambrosino, evidenziando come le variazioni nel mercato possano avere ripercussioni dirette sulla composizione e sull’organizzazione del gruppo. Un processo che richiede attenzione e razionalità, in un contesto in cui ogni decisione può avere conseguenze significative sul futuro della squadra.
Il mercato entra nelle scelte quotidiane e finisce per incidere anche sulla gestione del gruppo. È quanto accaduto nelle ultime ore in casa Napoli, dove due giocatori non hanno preso parte alla seduta di allenamento in vista della trasferta di Torino. Si tratta di Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino, entrambi da tempo coinvolti in trattative ormai ai dettagli finali. Il difensore è in attesa del via libera per il trasferimento alla Cremonese, mentre l’attaccante è destinato al Venezia. Accordi sostanzialmente definiti, anche se non ancora formalizzati. In questo contesto, Antonio Conte ha scelto una linea prudente, decidendo di non coinvolgerli nella preparazione immediata della squadra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Mercato in stand-by: Ambrosino e Marianucci in attesaIl mercato del Napoli attualmente si trova in una fase di stand-by, con Ambrosino e Marianucci in attesa di sviluppi.
Mercato in uscita: Ambrosino al Venezia, nodo MarianucciIn questa fase di mercato, si intensificano le trattative in uscita per il Venezia, con Ambrosino in via di trasferimento.
Argomenti discussi: Investire nel 2026: il tempo delle scelte fuori dagli Stati Uniti (secondo Franklin Templeton); L’Ia? Così si fa il salto della manifattura! Parola di Sap, EY, Tim enterprise, Siemens e…; La Responsabilità delle Scelte a Firenze la sesta tappa del Manifesto ANBC-FIPE che promuove legalità, sicurezza e qualità nella filiera degli eventi - FIPE; Decision debt. Il debito che rallenta le imprese più del mercato.
Mutui, nel 2025 il tasso variabile è stato il più conveniente ma il 96% ha scelto il fissoCalano gli importi medi dei mutui per comprare casa nel 2025, si accorciano le durate e resta forte la preferenza per il tasso fisso ... quifinanza.it
Sampmania: un mercato di sole prime scelteGabbiadini è il nuovo attaccante della Sampdoria. Ce n’èvoluto di tempo ma alla fine i blucerchiati sono riusciti a centrare l’ennesimo obiettivo di un mercato fatto di pochi nomi, idee chiarissime e ... calciomercato.com
"Toro, linea verde e operazione giovani: Obrador scatta, la regia a Ilkhan e torna Perciun" titola La Gazzetta dello Sport di oggi. "Dal mercato alle scelte di Baroni, il direttore sportivo Petrachi punta forte su una nuova filosofia: più under protagonisti in campo e t - facebook.com facebook
Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.