Corbo | Conte tiene in piedi il Napoli ma a fine stagione serviranno scelte nette
Il tecnico Antonio Conte mantiene in piedi il Napoli, ma il vero giudizio arriverà solo a fine stagione. Al momento, il rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis è buono, anche se ci sono ancora molte incognite sul futuro. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club continuerà sulla stessa strada o se saranno necessarie scelte più nette.
"> NAPOLI – Il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis oggi è positivo, ma il vero bilancio arriverà soltanto a fine stagione. È il punto di partenza dell’analisi di Antonio Corbo, intervenuto nel corso di Pausa Caffè su Radio Tutto Napoli, dove il giornalista ha tracciato un quadro lucido e senza sconti sul presente e sul futuro del club azzurro. «Conte, anche nell’ultima partita, ha dimostrato la sua forza. Più che la bravura, è la forza che riesce a trasmettere alla squadra», ha spiegato Corbo ai microfoni di Radio Tutto Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
