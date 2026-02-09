Il tecnico Antonio Conte mantiene in piedi il Napoli, ma il vero giudizio arriverà solo a fine stagione. Al momento, il rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis è buono, anche se ci sono ancora molte incognite sul futuro. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club continuerà sulla stessa strada o se saranno necessarie scelte più nette.

"> NAPOLI – Il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis oggi è positivo, ma il vero bilancio arriverà soltanto a fine stagione. È il punto di partenza dell’analisi di Antonio Corbo, intervenuto nel corso di Pausa Caffè su Radio Tutto Napoli, dove il giornalista ha tracciato un quadro lucido e senza sconti sul presente e sul futuro del club azzurro. «Conte, anche nell’ultima partita, ha dimostrato la sua forza. Più che la bravura, è la forza che riesce a trasmettere alla squadra», ha spiegato Corbo ai microfoni di Radio Tutto Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corbo: «Conte tiene in piedi il Napoli, ma a fine stagione serviranno scelte nette»

Approfondimenti su Conte Napoli

Corbo attacca Conte, parlando di un mercato confuso e di decisioni che mancano di una strategia chiara.

Nel prossimo incontro tra Juve e Napoli, la sfida va oltre il numero di giocatori in campo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Conte Napoli

Corbo su Conte: Vuol fare il manager ma non ha freddezza sistematica per guardare oltreVuol essere allenatore e manager, non ha freddezza sistematica per guardare oltre. Così Antonio Corbo, sulle pagine di Repubblica, scrive di Antonio Conte: Quindi ... tuttonapoli.net

Corbo: Napoli va ripensato! Motore sovralimentato, costa molto al club e ha rosa anzianaAntonio Corbo è intervenuto durante Pausa Caffè su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui ... tuttonapoli.net

#Corbo bacchetta #Conte: "È poco lungimirante. Gli acquisti recenti lasciano perplessi" x.com

Corbo svela la svolta di Conte: “Ora giochiamo in verticale” Nel caos di Marassi, quando Genoa-Napoli è inchiodata sul 2-2, Antonio Conte trova la chiave per ribaltare la partita. Antonio Corbo, sulle colonne de La Repubblica, racconta il momento esatto in cui facebook