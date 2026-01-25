Nel prossimo incontro tra Juve e Napoli, la sfida va oltre il numero di giocatori in campo. Secondo Antonio Corbo, il Napoli avrà bisogno di più di undici calciatori: serviranno veri eroi per affrontare una partita decisiva. In un contesto di grande tensione, l’attenzione si concentra sulla capacità della squadra partenopea di affrontare la prova con impegno e determinazione.

Antonio Corbo, nel suo editoriale pubblicato su Repubblica, ha parlato del momento del Napoli in vista della delicatissima sfida contro la Juve. Più che di 11 calciatori, ci sarà bisogno di 11 eroi. Juve-Napoli, gli azzurri dovranno essere eroi. Scrive Corbo: Juve-Napoli è una non partita. Perché le squadre non partono alla pari. Vincere per Spalletti è possibile, normale, magari probabile. Anche per Conte è possibile, forse meno probabile, non certo normale. Arriva in totale emergenza, più che di giocatori ha bisogno di eroi. Nessuna squadra al mondo può essere la stessa senza Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Rrahmani,Politano, Neres oltre a Lang e Lucca appena ceduti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juve e Napoli oggi non partono alla pari: più che undici calciatori, agli azzurri serviranno undici eroi (Corbo)

I conti del minimetrò. Nel 2026 serviranno ben undici milioni. Passeggeri in aumentoIl minimetrò di Perugia, destinato a richiedere ben undici milioni di euro nel 2026, continua a rappresentare una sfida economica per il Comune.

Leggi anche: Napoli-Benfica, Conte verso la conferma dell’undici anti-Juve

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

MCTOMINAY: Juve grande squadra ma vogliamo arrivare sempre più in alto | Serie A Enilive | DAZN

Argomenti discussi: Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3; Segui Juventus-Napoli: dove vederla, formazioni e quote; Juve-Napoli non si gioca fuori dal campo: nessuna conferenza pre-partita; Juventus-Napoli: probabili formazioni, dove vederla (Sky o Dazn), orario, arbitro e classifica Serie A.

Juventus-Napoli live dalle 18, probabili formazioni e ultime notizie: Conte sfida SpallettiIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it

Juventus-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa sfida tra le formazioni di Spalletti e Conte è in programma domenica 25 gennaio alle ore 18. Sarà possibile assistere all’evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202) e ... tuttosport.com

Il cuore caldo e la testa fredda di Juventus-Napoli Fabio Quagliarella racconta la sfida su Sky Sport Insider #SkySport #SkySerieA #SerieA #JuventusNapoli #Juventus #Napoli #Quagliarella x.com

Ultim'ora Juventus-Napoli, tegola Conte: Mazzocchi non convocato per infortunio ! - facebook.com facebook