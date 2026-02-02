Parte da Cuneo la Coppa Italia Boulder 2026 | prima tappa alla Big Up

La Coppa Italia Boulder 2026 parte da Cuneo. Sabato e domenica, alla Big Up Climbing, si tiene la prima tappa della stagione. Gli atleti si sfidano sulla parete di Boulder, dando il via ufficiale alla competizione nazionale.

Il circuito nazionale di Coppa Italia 2026 prende il via dalla Big Up Climbing di Cuneo: sabato 7 e domenica 8 febbraio spazio alla prima tappa, con l’esordio stagionale della specialità Boulder. Parte dalla Big Up di Cuneo la Coppa Italia 2026, che inaugura il proprio calendario con la prima tappa Boulder in programma sabato 7 e domenica 8 febbraio. L’impianto piemontese ospiterà l’avvio ufficiale del circuito nazionale, segnando il debutto stagionale per una delle discipline più spettacolari dell’arrampicata sportiva indoor. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

