Coppa Davis Italia travolgente! Cobolli e Berrettini dominano l’Austria Si vola in semifinale
L’Italia ha compiuto un altro passo da gigante nella sua corsa verso l’ambita Insalatiera della Coppa Davis, assicurandosi un posto nelle semifinali della prestigiosa competizione a squadre. La vittoria decisiva è arrivata nei quarti di finale, dove la squadra azzurra ha affrontato e sconfitto nettamente la temibile Austria. Questo trionfo non solo sancisce il passaggio al turno successivo ma conferma l’Italia come la seconda semifinalista del torneo, proiettandola tra le migliori quattro nazioni in gara. La solidità e la profondità della rosa italiana si sono dimostrate ancora una volta gli elementi chiave di un successo che infonde grande speranza nei cuori dei tifosi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
