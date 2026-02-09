Coppa Davis qualificazioni | l’Ecuador fa fuori l’Australia

L’Ecuador ha fatto un grande passo avanti eliminando l’Australia nelle qualificazioni della Coppa Davis. La vittoria sorprende molti, considerando la forza della squadra australiana, e apre nuove possibilità per le qualificazioni. La competizione entra nel vivo, e ora si aspettano le prossime sfide con più entusiasmo e incertezza.

L’onda d’urto delle qualificazioni alla Coppa Davis ha scosso il mondo del tennis, portando alla clamorosa eliminazione di potenze come Australia e Argentina e proiettando nuove realtà come l’Ecuador e la Corea del Sud verso le fasi successive del torneo. Il risultato inatteso ha ridefinito gli equilibri del tabellone, in un contesto già segnato dalle assenze dei top player mondiali, che avevano smorzato l’attesa per questo primo turno di qualificazione. La competizione, che si è svolta l’8 febbraio 2026, ha visto sfide avvincenti e ribaltamenti di pronostico che hanno lasciato i tifosi a bocca aperta, dimostrando ancora una volta come la Coppa Davis sia un palcoscenico capace di regalare emozioni uniche e imprevedibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina si sono chiusi tutti i match del primo turno di Coppa Davis 2026.

