SHOCK Francia é fuori dalla Coppa Davis! Zizou Bergs fa impazzire il Belgio e attende l’Italia
Il Belgio è la prima semifinalista della Coppa Davis 2025. La squadra capitanata da Steve Darcis piazza la sorpresa ed elimina la Francia già dopo i due singolari con un perentorio 2-0. A mettere la parola fine sulla disastrosa giornata per i francesi è stata la sconfitta di Arthur Rinderknech con Zizou Bergs, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-6 in un’ora e trentatré minuti di gioco. Prima Raphael Collignon e poi Zizou Bergs fanno volare così il Belgio in semifinale otto anni dopo e prendendosi proprio una rivincita contro la Francia che li aveva battuti nel 2017. Adesso potrebbe esserci la sfida con l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
