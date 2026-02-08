Coppa Davis 2026 | India Ecuador e Corea del Sud firmano i colpi di mano del primo turno

Questa mattina si sono chiusi tutti i match del primo turno di Coppa Davis 2026. India, Ecuador e Corea del Sud hanno ottenuto vittorie importanti, approfittando delle assenze e di qualche sorpresa tra le squadre più quotate. I confronti del weekend sono stati pieni di colpi di scena, con risultati che hanno sorpreso molti appassionati.

Si sono conclusi oggi tutti i tie del primo turno di Coppa Davis. Terminati anche i confronti che si snodavano nell’accoppiata di giorni del fine settimana e, complici anche tante assenze un po’ in tutte le formazioni, diversi risultati a sorpresa. Andiamo a scoprirli più nel dettaglio. Da rimarcare certamente è il 4-0 dell’Ecuador sull’Australia, in cui è decisivo il doppio dopo le imprese di Meza e Andrade di ieri: EscobarHidalgo battono HijikataThompson e regalano al Paese sudamericano il premio per aver scelto l’altura di Quito e una terra rossa che, a quelle quote, tanto facile da gestire non è. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa Davis 2026: India, Ecuador e Corea del Sud firmano i colpi di mano del primo turno Approfondimenti su Coppa Davis 2026 Coppa Davis: cinque motivi per seguire le qualifiche del primo turno senza i grandi nomi Le qualifiche della Coppa Davis iniziano senza i grandi nomi, ma con molte storie interessanti. LIVE Italia-Corea del Sud 6-1, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: mano rubata da tre punti per gli azzurri nel quarto end Questa sera l’Italia ha battuto la Corea del Sud 6-1 nel curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Coppa Davis 2026 Argomenti discussi: La Davis su SuperTenniX: LIVE India-Olanda 2-2; Coppa Davis, via alle qualificazioni: Germania-Perù senza Zverev, il Belgio va in Bulgaria; Qualifiers Coppa Davis 2026 su SuperTennis: la scheda dell'India, curiosità e convocati; Coppa Davis, qualificazioni: il programma e le sfide del primo turno. Assenti quasi tutti i big. Coppa Davis 2026: India, Ecuador e Corea del Sud firmano i colpi di mano del primo turnoSi sono conclusi oggi tutti i tie del primo turno di Coppa Davis. Terminati anche i confronti che si snodavano nell'accoppiata di giorni del fine ... oasport.it Qualifiers Coppa Davis 2026 su SuperTennis: la scheda dell'India, curiosità e convocatiRisultati recenti L'India ha disputato due volte i Qualifiers da quando è cambiato il format della Coppa Davis: nel 2019, perdendo 3-1 in ... sport.tiscali.it Coppa Davis: Cile a valanga sulla Serbia (senza Djokovic), Draxl eroico trascina il Canada x.com A NAPOLI I TROFEI DELLA COPPA DAVIS E DELLA BJK CUP: in Piazza del Plebiscito domenica 8 febbraio dalle ore 11 e a Palazzo Reale, alla sala Ambulacro, dalle ore 15. Chiusura domenica 15 e lunedì 16 febbraio alla Napoli Tennis Center. I trofei anch facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.