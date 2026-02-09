Copenhagen la maratona notturna illuminata da migliaia di runner

Domenica sera a Copenhagen si è corsa una maratona speciale. Migliaia di corridori si sono fatti strada tra le strade illuminate, tra luci che hanno reso tutto più suggestivo. La corsa notturna ha attirato appassionati da tutta la regione, creando un’atmosfera unica nel cuore della città. La gara si è svolta senza intoppi, con i partecipanti che hanno dato il massimo sotto gli occhi di chi ha assistito lungo il percorso.

Migliaia di corridori si sono avvolti nelle luci per una corsa notturna attraverso una Copenaghen illuminata domenica. Con la neve che copriva gran parte del percorso, i corridori vestiti con abiti illuminati hanno corso attraverso installazioni luminose su larga scala e ambienti urbani illuminati nella capitale danese. La corsa prevedeva due percorsi di 7,5 chilometri (4,6 miglia) e 3 chilometri (1,8 miglia) per consentire a quanti più partecipanti possibile di godersi la corsa attraverso la città illuminata. Gli organizzatori hanno affermato che dal prossimo anno l'evento introdurrà il cronometraggio ufficiale per i corridori d'élite, insieme ai formati sociali e ricreativi già esistenti.

