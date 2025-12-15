Attesi oltre 4mila runner per la 26ª edizione della Maratona di Pisa
La 26ª edizione della Maratona di Pisa si avvicina, attirando oltre 4.000 runner da tutto il mondo. L’evento, che si svolgerà domenica 21, rappresenta l’ultima maratona italiana dell’anno. Organizzata da 1063AD, TriO Events e il Comune di Pisa, con il patrocinio della Regione Toscana, conferma il suo ruolo di tradizione e sportività nel panorama italiano.
Si rinnova il tradizionale avvento del Natale della Maratona di Pisa. Fervono i preparativi per l'ultima 42 km italiana dell'anno, organizzata grazie alla nuova collaborazione tra le società sportive 1063AD, TriO Events e il Comune di Pisa, con il patrocinio di Regione Toscana: domenica 21. Pisatoday.it
Via alla Stramilano, storia di corsa che continua anche "Sottozero" - Domenica terza edizione della sfida invernale che arriva dopo il "sold out" dello scorso anno che ha visto al via oltre 4mila runner e si presenta con ... ilgiornale.it
Roma-Como, attesi oltre 60mila tifosi: tutte le info per chi sarà all'Olimpico #ASRoma x.com
Dopo oltre 60 anni di carriera, i Rolling Stones erano attesi con un nuovo album e un tour europeo per la primavera e l’estate del 2026. Tuttavia, secondo alcune voci, i piani per il tour europeo del 2026 sembrano essere stati abbandonati... link nei commenti # - facebook.com facebook