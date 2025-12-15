Attesi oltre 4mila runner per la 26ª edizione della Maratona di Pisa

La 26ª edizione della Maratona di Pisa si avvicina, attirando oltre 4.000 runner da tutto il mondo. L’evento, che si svolgerà domenica 21, rappresenta l’ultima maratona italiana dell’anno. Organizzata da 1063AD, TriO Events e il Comune di Pisa, con il patrocinio della Regione Toscana, conferma il suo ruolo di tradizione e sportività nel panorama italiano.

Si rinnova il tradizionale avvento del Natale della Maratona di Pisa. Fervono i preparativi per l'ultima 42 km italiana dell'anno, organizzata grazie alla nuova collaborazione tra le società sportive 1063AD, TriO Events e il Comune di Pisa, con il patrocinio di Regione Toscana: domenica 21.

