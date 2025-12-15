Maratona 3.500 runner baciati dal sole

La 29ª Maratona di Reggio Emilia si è svolta sotto un cielo soleggiato, offrendo condizioni ideali ai circa 3.500 runner partecipanti. Un'edizione caratterizzata da clima perfetto, che ha reso ancora più memorabile questa tradizionale manifestazione sportiva, celebrando la passione per la corsa e l’atmosfera di festa che la contraddistingue da anni.

© Ilrestodelcarlino.it - Maratona, 3.500 runner baciati dal sole Probabilmente nessuno avrà rimpianto le condizioni climatiche dell’anno scorso: quest’anno la 29ª Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano ha avuto un clima che meglio non si poteva. Non tanto freddo (9 gradi all’arrivo), niente vento, tanto sole e una partecipazione, compresa la Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite e la non competitiva Run4Charity-Coop Alleanza 3.0 di oltre 3.500 runner (1.600 nella maratona, 1.200 nella mezza, maratona, più di 700 nella non competitiva). Starter d’eccezione il sindaco Marco Massari, che ha poi preso parte alla Run4Charity–Coop Alleanza 3. Ilrestodelcarlino.it Maratona, 3.500 runner baciati dal sole - Grande festa per la 29ª edizione: trionfano gli africani Solomon e Mukandanga. msn.com

Reggio Emilia – Tre runner Atletica Reggio nella top ten della Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite (gara di contorno alla Maratona di Reggio Emilia), vinta da Paolo Putti dell'Atletica Bergamo in 1h07'32. Al secondo posto Patrick Francia (1h08' - facebook.com facebook