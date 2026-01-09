Studenti al freddo | sciopero all’Archimede di Treviglio Protesta anche al Turoldo di Zogno
Gli studenti dell’Archimede di Treviglio e del Turoldo di Zogno hanno partecipato a uno sciopero con presidio, protestando per le condizioni di disagio causate da un guasto alla caldaia. La protesta si è svolta al rientro dalle vacanze, evidenziando le difficoltà affrontate a causa del riscaldamento insufficiente nelle scuole. Un gesto di sensibilizzazione per richiedere interventi tempestivi e miglioramenti nelle strutture scolastiche.
LA PROTESTA. Sciopero con presidio fuori dalla scuola che al rientro dalle vacanze è rimasta fredda per un guasto alla caldaia. Dopo l’intervento dei tecnici venerdì la temperatura nelle aule è salita da 12 a 19 gradi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
