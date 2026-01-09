Studenti al freddo | sciopero all’Archimede di Treviglio Protesta anche al Turoldo di Zogno

Gli studenti dell’Archimede di Treviglio e del Turoldo di Zogno hanno partecipato a uno sciopero con presidio, protestando per le condizioni di disagio causate da un guasto alla caldaia. La protesta si è svolta al rientro dalle vacanze, evidenziando le difficoltà affrontate a causa del riscaldamento insufficiente nelle scuole. Un gesto di sensibilizzazione per richiedere interventi tempestivi e miglioramenti nelle strutture scolastiche.

Freddo nelle aule: studenti e docenti chiedono soluzioni - facebook.com facebook

Un'altra mattinata al freddo per gli studenti dell'istituto "Falcone" di #Gallarate x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.