Infiltrazioni al Cervello crolla il controsoffitto e si allaga il pronto soccorso | ferita un' operatrice
Questa mattina un pezzo del controsoffitto si è staccato nel pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. L'acqua che si è riversata ha allagato l’area, causando il crollo e un intervento di emergenza. Durante i lavori, un’operatrice è rimasta ferita, ma non sarebbe grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell’ospedale per mettere in sicurezza la zona. La causa sembra essere un’infiltrazione d’acqua proveniente da una tubazione esplosa. La situazione resta sotto
Crolla una parte del controsoffitto e si allaga il pronto soccorso del Cervello. L'incidente si è verificato questa mattina nell'area d'emergenza dell'ospedale di via Trabucco a causa di un'infiltrazione d'acqua che ha causato l'esplosione di una tubazione. Ad avere la peggio è stata una.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Cervello ProntoSoccorso
Si allaga il Pronto Soccorso di Lodi: chiuso e evacuato anche da pazienti gravi
Questa mattina il Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi si è allagato dopo la rottura di una grande tubazione del riscaldamento.
Ubriaco si spoglia nel pronto soccorso e sventola il pannolone in aria. Poi dà un pugno a un'operatrice
Ultime notizie su Cervello ProntoSoccorso
Crolla il controsoffitto al Pronto soccorso dell’ospedale Cervello, operatrice feritaA causa di infiltrazioni d'acqua provocate della rottura della tubazione è crollata parte del tetto del Pronto soccorso del Cervello. meridionews.it
Crolla parte del tetto al pronto soccorso del Cervello di Palermo, ferita un’operatriceA causa di infiltrazioni d’acqua provocate della rottura della tubazione è crollata una parte del tetto del pronto soccorso dell’ospedale Cervello di ... gazzettadelsud.it
Il Dott. DAVIDE CORLEO, Endocrinologo/Diabetologo presso Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, riceve Sabato 31 Gennaio presso il Poliambulatorio San Michele. Si effettuano le seguenti Prestazioni: Visita diabetologica Visita diab facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.