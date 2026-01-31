Infiltrazioni al Cervello crolla il controsoffitto e si allaga il pronto soccorso | ferita un' operatrice

Questa mattina un pezzo del controsoffitto si è staccato nel pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. L'acqua che si è riversata ha allagato l’area, causando il crollo e un intervento di emergenza. Durante i lavori, un’operatrice è rimasta ferita, ma non sarebbe grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell’ospedale per mettere in sicurezza la zona. La causa sembra essere un’infiltrazione d’acqua proveniente da una tubazione esplosa. La situazione resta sotto

