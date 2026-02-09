Controllo giudiziario per Foodinho la società di delivery di Glovo

Il pm di Milano ha aperto un'indagine urgente contro Foodinho, la società di delivery di Glovo. Le autorità sospettano che abbia pagato i rider italiani, circa 40 mila in tutto il Paese, salari troppo bassi, sotto la soglia di povertà. Ora si studia se ci siano effettivamente casi di caporalato e sfruttamento del lavoro.

Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, società di delivery del colosso spagnolo Glovo: secondo gli accertamenti avrebbe corrisposto ai rider (40 mila in tutta Italia) paghe «sotto la soglia di povertà» e ci sarebbe dunque uno sfruttamento del lavoro. In particolare, la retribuzione sarebbe risultata «inferiore fino al 76,95 per cento» rispetto a tale soglia e «fino all'81,62 per cento rispetto ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva». L'accusa di caporalato riguarda sia Foodinho che l'amministratore unico della società, Pierre Miquel Oscar.

