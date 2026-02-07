Controlli a tappeto nei locali notturni | sequestrata discoteca

Questa notte i militari di Bagnoli, insieme ai vigili del fuoco e all’Asl Napoli 1, hanno fatto controlli a tappeto in una nota discoteca di via Coroglio. Durante le verifiche, hanno denunciato il titolare dell’attività. La discoteca è stata anche sequestrata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa notte i militari della compagnia di Bagnoli – insieme ai vigili del fuoco e all’Asl Napoli 1 centro con il Nil di Napoli – hanno denunciato il titolare di una nota discoteca di via Coroglio 128. Durante gli accertamenti sono stati trovati 6 lavoratori in nero. Trovata nessuna documentazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro né tantomeno documenti di valutazione rischi. Nessuna traccia dei dispositivi di protezione individuale e la mancata sorveglianza sanitaria nei confronti del personale. E’ stata riscontrata, inoltre, l’impossibilità di un pronto utilizzo degli estintori in caso di incendio perché dietro ad altri materiali accatastati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli a tappeto nei locali notturni: sequestrata discoteca Approfondimenti su Bagnoli Discoteca Napoli Bagnoli, controlli nei locali notturni: sequestrata una discoteca a rischio Napoli, i controlli nei locali notturni di Bagnoli si sono intensificati. Napoli e provincia, controlli nei locali notturni: in discoteca oltre il doppio della capienza Napoli e provincia sono sotto stretta osservazione nelle ore notturne. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bagnoli Discoteca Argomenti discussi: Zone rosse, tre allontanamenti e tre denunce nei controlli a tappeto dei Carabinieri; Controlli a tappeto nei luoghi della movida: scatta il blitz interforze; Crans Montana e prevenzione. Controlli a tappeto nei locali: Ma prima colpire gli abusivi; La sicurezza nei locali dopo Crans Montana. Controlli a tappeto nel Ravennate. CARABINIERI DI NAPOLI * : «BAGNOLI: CONTROLLI NEI LOCALI NOTTURNI, SEQUESTRATA UNA DISCOTECA ABUSIVA»Controlli a tappeto dei locali notturni in tutta la provincia partenopea per i carabinieri. Questa notte i militari della compagnia di Bagnoli – insieme ai vigili del fuoco e all’Asl Napoli 1 centro ... agenziagiornalisticaopinione.it Dorgali, controlli a tappeto dei Carabinieri: pioggia di denunce e patenti ritirateL'episodio più singolare ha riguardato un giovane neopatentato che ha tentato una fuga precipitosa per evitare il controllo ... cagliaripad.it B&B che non comunicano presenza di turisti e allacci abusivi. Ecco cosa emerge dai controlli a tappeto a Chiaia: facebook La ’black list’ dei locali fiorentini. Controlli a tappeto per tutto il mese, poi tavolo con le categorie x.com

