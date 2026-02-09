controlli nei locali sessanta bombole gpl stipate in due magazzini

Le forze dell’ordine hanno trovato decine di bombole di Gpl stipate in due magazzini di locali pubblici. Le bombole erano accatastate senza alcuna precauzione, accanto a scatoloni, carta e plastica, tutto materiale facilmente infiammabile. L’ispezione si è conclusa con il sequestro di tutto il materiale e l’avvio di verifiche sulla sicurezza dei locali.

Decine e decine di bombole di Gpl, letteralmente ammassate e stipate nei magazzini di due pubblici esercizi, a fianco di scatoloni, carta, plastica, tutto materiale altamente infiammabile. In totale sono oltre 60 le bombole trovate e sequestrare: è questo il risultato del controllo congiunto messo in atto sabato sera a Modena, da Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia locale, Guardia di finanza, coordinato dalla Questura. Le operazioni di controllo che si sono intensificate dopo la strage di Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno, che ha cagionato la morte di 40 persone e il ferimento di 116, soprattutto giovani e giovanissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

