Ostia | controlli in sette strutture ricettive cinque persone denunciate

I militari della guardia di finanza hanno passato al setaccio sette strutture ricettive a Ostia. Durante le verifiche, hanno denunciato cinque persone e scoperto un esercizio completamente abusivo. La zona si prepara a un altro giro di controlli, mentre le autorità continuano a stringere sui casi irregolari.

E' di cinque persone denunciate il bilancio dei controlli eseguiti dai militari della guardia di finanza in sette strutture ricettive, di cui una risultata completamente abusiva, a Ostia, sul litorale di Roma. L'operazione rientra nell'ambito delle attivita' di contrasto all'economia sommersa e all'abusivismo. I controlli, mirati in particolare alle strutture ricettive extra-alberghiere, hanno riguardato il rispetto della normativa nazionale e regionale di settore. Verifiche e Risultati dei Controlli. Nel corso delle verifiche svolte dalle "fiamme gialle" del Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, per sette strutture e' stata constatata l'omessa dichiarazione di redditi per un importo complessivo superiore ai 400 mila euro.

Durante un'operazione dei Carabinieri a Cesenatico, sette persone sono state denunciate.

