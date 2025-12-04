Porto vecchio | ancora controlli nei magazzini

Nuovi controlli nell'area dei magazzini del Porto vecchio dove ieri è andata in scena un'operazione di maxi trasferimento di richiedenti asilo e dove, nel pomeriggio, è stato trovato il corpo senza vita di un giovane algerino che viveva in una delle strutture dell'antico scalo. Personale dei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

porto vecchio controlli magazziniVia dal porto vecchio, 150 migranti saranno trasferiti - Almeno 150 persone migranti sono in fila, all'ingresso del porto vecchio, in attesa che le forze dell'ordine verifichino la loro posizione. Da rainews.it

porto vecchio controlli magazziniOperai e mezzi al lavoro nel Porto Vecchio: iniziata messa in sicurezza dei magazzini - Sono partite questa mattina le operazioni di messa in sicurezza all’interno dell’area del Porto Vecchio, dove diverse squadre operative stanno intervenendo davanti ai magazzini storici. Scrive triestecafe.it

Porto Vecchio, il caso del giovane morto in un magazzino: «Nessuno dovrebbe morire da solo» - La notizia del ritrovamento del corpo senza vita di un ragazzo algerino di 22 anni all’interno dei magazzini occupati al Porto Vecchio di Trieste ha suscitato sgomento e interrogativi. Da triestecafe.it

porto vecchio controlli magazziniIl muro di gomma di Trieste: 200 richiedenti asilo costretti dalla burocrazia al gelo del Porto - La nuova strategia della deterrenza del Viminale si maschera dietro lungaggini e inefficienze amministrative. Come scrive repubblica.it

porto vecchio controlli magazziniRoberti, plauso per sgombero Porto Vecchio - istituzionale creato in Friuli Venezia Giulia ha dato i suoi frutti, con un'operazione avviata in Porto Vecchio (ancora in corso) per trasf ... Come scrive ansa.it

porto vecchio controlli magazziniCadavere di un 22enne nei magazzini sgomberati al Porto Vecchio, a trovarlo è stato un ragazzo algerino - Macabra scoperta durante le operazioni di sgombero di oggi, 3 dicembre, nei due magazzini occupati nel Porto Vecchio di Trieste. Come scrive msn.com

