Porto vecchio | ancora controlli nei magazzini

Nuovi controlli nell'area dei magazzini del Porto vecchio dove ieri è andata in scena un'operazione di maxi trasferimento di richiedenti asilo e dove, nel pomeriggio, è stato trovato il corpo senza vita di un giovane algerino che viveva in una delle strutture dell'antico scalo. Personale dei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Porto vecchio: ancora controlli nei magazzini

Un migrante di 23 anni trovato senza vita in un edificio del Porto Vecchio di Trieste. Si escludono l'intervento di terzi o atti di violenza. Sul posto la Polizia. I dettagli qui: https://bit.ly/3Kys5i9 - facebook.com Vai su Facebook

#trieste Un migrante algerino di 22 anni trovato morto in porto vecchio @Artventuno Vai su X

Via dal porto vecchio, 150 migranti saranno trasferiti - Almeno 150 persone migranti sono in fila, all'ingresso del porto vecchio, in attesa che le forze dell'ordine verifichino la loro posizione. Da rainews.it

Operai e mezzi al lavoro nel Porto Vecchio: iniziata messa in sicurezza dei magazzini - Sono partite questa mattina le operazioni di messa in sicurezza all’interno dell’area del Porto Vecchio, dove diverse squadre operative stanno intervenendo davanti ai magazzini storici. Scrive triestecafe.it

Porto Vecchio, il caso del giovane morto in un magazzino: «Nessuno dovrebbe morire da solo» - La notizia del ritrovamento del corpo senza vita di un ragazzo algerino di 22 anni all’interno dei magazzini occupati al Porto Vecchio di Trieste ha suscitato sgomento e interrogativi. Da triestecafe.it

Il muro di gomma di Trieste: 200 richiedenti asilo costretti dalla burocrazia al gelo del Porto - La nuova strategia della deterrenza del Viminale si maschera dietro lungaggini e inefficienze amministrative. Come scrive repubblica.it

Roberti, plauso per sgombero Porto Vecchio - istituzionale creato in Friuli Venezia Giulia ha dato i suoi frutti, con un'operazione avviata in Porto Vecchio (ancora in corso) per trasf ... Come scrive ansa.it

Cadavere di un 22enne nei magazzini sgomberati al Porto Vecchio, a trovarlo è stato un ragazzo algerino - Macabra scoperta durante le operazioni di sgombero di oggi, 3 dicembre, nei due magazzini occupati nel Porto Vecchio di Trieste. Come scrive msn.com