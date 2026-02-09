Controlli in attività del centro storico distrutti 50 kg di carne e pesce non tracciati

La polizia municipale ha fatto un blitz in piazza del Mercato Centrale e ha sequestrato 50 chili di carne e pesce non tracciati. Giovedì pomeriggio, una ventina di agenti dei reparti del centro storico, insieme alle unità cinofile, hanno controllato diversi esercizi e hanno distrutto la merce sequestrata. L’operazione si è concentrata sulla sicurezza alimentare e sulla lotta alla vendita senza controllo.

Nei giorni scorsi polizia municipale in azione in piazza del Mercato Centrale. Giovedì pomeriggio, fa sapere Palazzo Vecchio, è scattata un'operazione che ha visto l'impiego di una ventina di agenti dei tre reparti del centro storico (Zona Centrale, Fortezza e Porta Romana), le unità cinofile e.

