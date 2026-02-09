Contro il suicidio industriale dell’Europa

Il 12 febbraio si riuniscono i leader europei al castello di Alden Biesen, vicino a Bruxelles. L’obiettivo è discutere di come rilanciare la competitività dell’Europa e contrastare il declino industriale. La riunione, senza troppi fronzoli, punta a trovare soluzioni pratiche per evitare che l’Europa perda terreno nel mercato globale. I capi di stato e di governo si confrontano su come sostenere le imprese, investire in innovazione e rafforzare le filiere produttive. Il vertice si svolge in un momento delicato, con molte

La transizione energetica, con l’iper regolamentazione che ne deriva, non può lasciare dietro di sé il deserto. Occorre una nuova marcia dei 40 mila per fermare chi vuole un’Unione senza fabbriche Il prossimo 12 febbraio, al castello di Alden Biesen vicino a Bruxelles, si terrà un vertice informale dei capi di stato e di governo dell’Unione europea dedicato al tema della competitività dell’economia del continente e alla discussione sullo stato di attuazione dei rapporti elaborati da Mario Draghi e Enrico Letta, rimasti fino ad ora lettera morta. “Il mondo intorno a noi è cambiato radicalmente e l’Europa fa fatica a rispondere”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Contro il suicidio industriale dell’Europa Approfondimenti su Alden Biesen Bruxelles Ex Ilva, Fiom: “6mila lavoratori a rischio senza intervento del governo, è suicidio industriale e strategico” Mozione contro il riarmo dell’Europa La mozione del gruppo Siena Sostenibile sarà discussa giovedì in Consiglio comunale, affrontando il tema del riarmo europeo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Germany’s $500 Billion Suicidal Mistake (The Fatal Green Energy Trap) Ultime notizie su Alden Biesen Bruxelles Argomenti discussi: Via libera del Comune alla gigafactory di batterie Eni: Valenza strategica per il territorio; Vanessa Williams partecipa alla lettura dell'industria britannica di RIGHT BEFORE I GO di Stan Zimmerman.; L’Europa che arriva sempre dopo: il suicidio strategico sulle materie prime; DIETRO L'ACCORDO UE-INDIA/ Le regole di Bruxelles trasformano l'intesa in un suicidio industriale. La crociata contro il cibo industriale è la scorciatoia perfettaUn giudice americano ha autorizzato una causa contro alcuni grandi produttori alimentari, accusandoli di aver contribuito a generare obesità e malattie cardiovascolari attraverso i cosiddetti cibi ... huffingtonpost.it Il suicidio assistito va prevenuto: lo dice la CostituzioneCon la sentenza n. 204/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime diverse e qualificanti parti della legge della Regione Toscana sul suicidio assistito. Spicca in primo luogo la bocciatura ... avvenire.it Roth e Zweig tra le ombre della storia che alla fine inghiottiranno entrambi. Verso il “suicidio dell’Europa”. Il carteggio, pubblicato da Adelphi, tra i due scrittori iniziato nel 1927 e terminato nel 1938 - Marco Archetti facebook Roth e Zweig tra le ombre della storia che alla fine inghiottiranno entrambi. Verso il “suicidio dell’Europa”. Il carteggio, pubblicato da Adelphi, tra i due scrittori iniziato nel 1927 e terminato nel 1938 - Marco Archetti x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.