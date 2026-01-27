Mozione contro il riarmo dell’Europa

La mozione del gruppo Siena Sostenibile sarà discussa giovedì in Consiglio comunale, affrontando il tema del riarmo europeo. L’obiettivo è promuovere una riduzione della spesa militare e un incremento dei finanziamenti allo Stato sociale, contribuendo a un dibattito sul futuro della sicurezza e del benessere nella regione.

E’ destinata a fare scalpore giovedì in Consiglio comunale la mozione del gruppo consiliare Siena Sostenibile (nella foto Monica Casciaro) contro il piano di riarmo europeo, per la riduzione della spesa militare e l’aumento dei finanziamenti allo Stato sociale. L’atto pare destinato ad accendere la miccia del dibattito politico. Siena Sostenibile nella mozione ricorda infatti: "Nel marzo 2025 l’Ue ha approvato il Libro Bianco per la Difesa Europea-Prontezza 2030, insieme al piano ’ Readiness 2030 ’, che prevede un aumento di 800 miliardi di euro in quattro anni di spesa militare". E ancora: "Nel vertice Nato de L’Aja, gli Stati membri (eccetto la Spagna) hanno deciso di elevare al 5% del Pil l’obiettivo di spesa militare entro il 2035". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mozione contro il riarmo dell’Europa Approfondimenti su Siena Sostenibile Russia, Peskov risponde al riarmo della Germania: "Non vogliamo la guerra con la Nato, la retorica militaristica dell'Europa alimenta ostilità" Il Papa randella l’Europa in trincea: «Usa la paura in nome del riarmo» Il Papa critica duramente le strategie europee, accusandole di alimentare la paura e di spingere verso il riarmo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Gaza, Parisi: mozione del Governo Debole ma meglio di niente Ultime notizie su Siena Sostenibile Argomenti discussi: Mozione contro il riarmo dell’Europa; Siena Sostenibile presenta una mozione contro il riarmo; CONTRO IL RIARMO MOZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SIENA SOSTENIBILE; Liceo bilingue a Caselle e riarmo in Europa. Siena Sostenibile presenta una mozione contro il riarmoSIENA. Siena Sostenibile ha presentato una mozione contro il piano di riarmo europeo, per la riduzione della spesa militare e l’aumento dei finanziamenti ... ilcittadinoonline.it MOZIONE CONTRO IL RIARMO DELL'ASSOCIAZIONE SIENA SOSTENIBILELa mozione del Gruppo consiliare Siena Sostenibile esprime una netta contrarietà al piano di riarmo europeo e all’aumento della spesa militare, ritenuti inefficaci per la pace e dannosi per la giustiz ... oksiena.it Davanti alle telecamere vogliono far credere di non condividere il riarmo di Ursula, di non sostenerla nelle sue posizioni guerrafondaie e al servizio di israele. Ma quando c'è da fare i fatti, si nascondono come i conigli! Poco fa si è votato al Parlamento Europe - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.