Mozione contro il riarmo dell’Europa

La mozione del gruppo Siena Sostenibile sarà discussa giovedì in Consiglio comunale, affrontando il tema del riarmo europeo. L’obiettivo è promuovere una riduzione della spesa militare e un incremento dei finanziamenti allo Stato sociale, contribuendo a un dibattito sul futuro della sicurezza e del benessere nella regione.

E’ destinata a fare scalpore giovedì in Consiglio comunale la mozione del gruppo consiliare Siena Sostenibile (nella foto Monica Casciaro) contro il piano di riarmo europeo, per la riduzione della spesa militare e l’aumento dei finanziamenti allo Stato sociale. L’atto pare destinato ad accendere la miccia del dibattito politico. Siena Sostenibile nella mozione ricorda infatti: "Nel marzo 2025 l’Ue ha approvato il Libro Bianco per la Difesa Europea-Prontezza 2030, insieme al piano ’ Readiness 2030 ’, che prevede un aumento di 800 miliardi di euro in quattro anni di spesa militare". E ancora: "Nel vertice Nato de L’Aja, gli Stati membri (eccetto la Spagna) hanno deciso di elevare al 5% del Pil l’obiettivo di spesa militare entro il 2035". 🔗 Leggi su Lanazione.it

