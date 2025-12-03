Ex Ilva Fiom | 6mila lavoratori a rischio senza intervento del governo è suicidio industriale e strategico

La crisi dell’ex Ilva entra nella fase più critica. Rischio chiusura per Taranto e gli stabilimenti del Nord Italia, la Fiom: "Migliaia di posti di lavoro a rischio e nessuna strategia industriale del governo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

