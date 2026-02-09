Contratti dei giocatori italiani in Olimpia Milano-Virtus Bologna

Questa sera si alza il sipario sui contratti dei giocatori italiani tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre stanno definendo i dettagli delle trattative, mentre i giocatori e i loro agenti si muovono tra incontri e negoziati. La situazione è in continuo movimento e le ufficializzazioni potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Il mercato dei contratti nel basket italiano è oggi guidato dalle due grandi realtà della pallacanestro nazionale, Milano e Bologna. Le trattative in corso definiscono la gestione dei talenti presenti in roster e delineano le prospettive per i prossimi anni, con particolare attenzione alle scadenze contrattuali e alle possibili evoluzioni di staff e repertorio tecnico. Ricordiamo che l'Olimpia Milano ha in carico also Paul Eboua, con noto effetto di estensione fino al 2028. Questa sera Olimpia Milano affronta Treviso Basket alle ore 20:30, in una cornice di settimana decisiva che anticipa un. Una serata dinamica al PalaModigliani regala a Bi.

