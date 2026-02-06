La Virtus Bologna sta cercando in casa i giocatori giusti per sostituire Pajola. La squadra sta valutando diverse opzioni italiane, puntando a rafforzare il roster con talenti nazionali. La decisione arriva in un momento di incertezza sul futuro del giocatore, mentre la società lavora per trovare la soluzione migliore senza dover ricorrere a scambi esterni.

La Virtus Bologna sta affinando la strategia di mercato interno per fronteggiare una potenziale uscita di Pajola e per individuare soluzioni nazionali che mantengano alto il livello della squadra. L’obiettivo è coniugare l’emergenza operativa con una gestione oculata del futuro, valutando profili italiani che possano inserirsi rapidamente nel contesto della squadra e contribuire al progetto tecnico. Nel mirino della dirigenza rientrano profili italiani con caratteristiche utili a coprire ruoli chiave. Si è puntato l’attenzione su Nomina di rilievo come Spagnolo, Calzavara, Casarin e Librizzi, valutando come potrebbero integrarsi in un contesto competitivo e in crescita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Quattro giocatori italiani per sostituire Pajola nella Virtus Bologna

In una sfida di Eurolega, Virtus Bologna affronta il Pireo senza Morgan, Pajola e Diouf.

Oggi Alessandro Pajola è stato operato al ginocchio.

