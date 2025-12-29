Continassa Juve | bianconeri al lavoro verso il Lecce novità sui recuperi di Cabal e Conceicao

La Juventus si prepara ad affrontare il Lecce con attenzione alla condizione dei propri giocatori. In particolare, si monitorano i tempi di recupero di Cabal e Conceicao, mentre la squadra lavora sotto la guida dello staff tecnico. Ecco le ultime novità sulla formazione, gli infortunati e le eventuali novità sulla rosa in vista della prossima sfida.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Juve al lavoro in vista della sfida contro il Lecce. Secondo quanto filtra dalla Continassa Cabal difficilmente sarà a disposizione contro i salentini: il suo rientro è previsto più realisticamente per la trasferta di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, le ultime news dall'allenamento per Conceiçao, Cabal e McKennie; Juve, Spalletti fa la conta. Cinque assenti e come stanno Bremer e Conceicao: le ultime dall’allenamento; Ottolini è già al lavoro: è caccia agli uomini da Juve. Quando arriva l'ufficialità; La Juventus prepara la sfida contro il Pisa: non si sono allenati Bremer e Zhegrova.

