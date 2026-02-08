Sofia Goggia bronzo a Cortina in un clima surreale | L'attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato
Sofia Goggia conquista il bronzo a Cortina, in una giornata che rimarrà impressa nella memoria degli sportivi. La vittoria arriva in un clima surreale, con l’atmosfera tesa e attesa per la caduta di Vonn, che però non si è verificata. La campionessa italiana ha dimostrato ancora una volta di essere tra le più forti al mondo, aggiungendo un’altra medaglia alla sua collezione e consolidando il suo posto nella storia dello sci.
Sofia Goggia è nella storia dello sci e dello sport mondiale dopo aver vinto la medaglia di bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina, avendo già in bacheca un oro e un argento nella medesima disciplina: nessuno come lei.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Sofia Goggia
LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia spera nel bronzo, drammatica caduta per Vonn
Questa mattina a Cortina si svolge la discesa femminile di sci alpino, ultima prova prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia bronzo! Johnson oro, drammatica caduta per Vonn
La discesa femminile a Cortina si conclude con un risultato a sorpresa.
Ultime notizie su Sofia Goggia
Argomenti discussi: Olimpiadi, il grande giorno della libera a Cortina: Brignone seconda, Goggia scende con il 15 | LA DIRETTA; Discesa libera femminile a Cortina, bronzo per Sofia Goggia: caduta shock di Lindsey Vonn; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling; RECAP! Ultima prova discesa femminile: Goggia rischia, bene la Vonn.
Milano-Cortina 2026: immortale Sofia Goggia. Medaglia di bronzo e terza olimpiade consecutiva a podio. Quarta gioia italianaSofia Goggia è immortale. Bronzo nella discesa libera femminile e quarta medaglia complessiva per l’Italia in due giorni di olimpiadi ... affaritaliani.it
Milano Cortina 2026, Sofia Goggia è di bronzo nella discesaA vincere sull'Olympia delle Tofane è la statunitense Breezy Johnson, davanti alla tedesca Emma Aicher. Federica Brignone chiude in top 10 ... sportal.it
#MilanoCortina2026 Bronzoper Sofia #Goggia nella discesa libera sull'Olympia delle Tofane. Un po' di dispiacere per la campionessa, non completamente soddisfatta della gestione della gara, ma contenta di essersi confermata tra le più forti della disc x.com
Sofia Goggia scrive un'altra pagina di storia facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.