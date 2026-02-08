Sofia Goggia bronzo a Cortina in un clima surreale | L'attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato

Sofia Goggia conquista il bronzo a Cortina, in una giornata che rimarrà impressa nella memoria degli sportivi. La vittoria arriva in un clima surreale, con l’atmosfera tesa e attesa per la caduta di Vonn, che però non si è verificata. La campionessa italiana ha dimostrato ancora una volta di essere tra le più forti al mondo, aggiungendo un’altra medaglia alla sua collezione e consolidando il suo posto nella storia dello sci.

