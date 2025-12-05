Centrocampo De Laurentiis e Conte sono d’accordo | svelato il possibile colpaccio!
Il Napoli mette nel mirino la prossima sfida, attesissima, contro la Juventus. L’incrocio contro i bianconeri non è mai banale e questa volta, visto il ritorno allo stadio Diego Armando Maradona di Luciano Spalletti, l’appuntamento è ancor più imperdibile. Antonio Conte arriverà alla partita con l’ennesima defezione a centrocampo: Stanislav Lobotka, stando a quanto rivelato nelle scorse ore, non sarà del match per un risentimento muscolare. Ciò mette l’accento, in maniera ancor più concreta, sulla necessità di intervenire sul centrocampo a gennaio. L’edizione odierna de Il Mattino, oltre che a parlare di Kobbie Mainoo, ha svelato che Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sono in pressing anche per Lorenzo Pellegrini della Roma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
