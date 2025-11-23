G20 Meloni incontra Erdogan | focus su cooperazione Italia-Turchia e crisi internazionali

Durante i lavori del G20 in Sudafrica, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, i due leader hanno sottolineato l’ importanza della cooperazione tra Italia e Turchia all’interno della NATO e hanno affrontato le principali crisi internazionali in corso. Cooperazione Italia-Turchia nella NATO e nei rapporti bilaterali. Meloni ed Erdogan hanno discusso in particolare della guerra in Ucraina e della situazione in Medio Oriente, confermando la volontà di rafforzare i rapporti bilaterali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - G20, Meloni incontra Erdogan: focus su cooperazione Italia-Turchia e crisi internazionali

