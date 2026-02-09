L’immunologo Matteo Bassetti lascia la guida del Consiglio superiore della sanità ligure per dedicarsi al San Martino, l’ospedale di Genova dove lavora. In sua sostituzione, sono in corsa l’oncologa Del Mastro e il cardiologo Porto. Nel frattempo, Bassetti continua a guadagnare follower sui social, dove si dedica alla divulgazione medica.

Il Consiglio superiore della sanità ligure perde la sua figura di riferimento. Dopo un anni il coordinatore Matteo Bassetti ha deciso di fare un passo indietro e ha rassegnato ufficialmente le dimissioni dall’incarico. Il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore regionale Massimo Nicolò, preavvisati dall'immunologo, ne hanno dovuto prendere atto e non hanno nemmeno provato, viste le motivazioni, a convincere il direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino a cambiare idea. «L’incarico che mi ha dato, nei mesi scorsi la ministra dell’Università Bernini - ha detto Bassetti alla stampa - mi sta portando via molto tempo e molte energie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Consiglio superiore della sanità ligure, l'immunologo Matteo Bassetti lascia la direzione, " devo concentrarmi sul San Martino"

Approfondimenti su San Martino Genova

Matteo Bassetti ha deciso di lasciare la guida del Consiglio di sanità ligure.

Alexander Zverev ha deciso di lasciare il torneo di Rotterdam dopo aver avuto problemi alla caviglia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Martino Genova

Argomenti discussi: Consiglio della Sanità ligure, Matteo Bassetti lascia la direzione; Odontotecnici, una legge centenaria non può più regolare la sanità del futuro; Per la Giornata mondiale contro il cancro, a Reggio La memoria e l'impegno; Aperte le selezioni per il Double Degree LUM–Paranà per gli studenti L18 in Economia e Gestione Aziendale.

Consiglio della Sanità ligure, Matteo Bassetti lascia la direzioneDevo concentrarmi sull’incarico con la ministra Bernini, in corsa l’oncologa Del Mastro e il cardiologo Porto ... ilsecoloxix.it

Liguria. Parte il Consiglio superiore della sanità ligure. Bassetti: Obiettivo è ottenere suggerimenti e consigli da parte di chi vive il territorio e l’ospedaleAl via il lavoro di un gruppo che per la Liguria rappresenta una risorsa importante, ha commentato l’assessore. L’obiettivo è quello di ottenere suggerimenti e consigli da parte di chi vive il ... quotidianosanita.it

L’acqua frizzante può aiutare a bere di più e aumentare il senso di sazietà, ma non fa dimagrire da sola: per Matteo Bassetti gli effetti sul metabolismo sono minimi e spesso fraintesi. Tra bollicine, studi scientifici e false scorciatoie, cosa conta davvero per il pes facebook