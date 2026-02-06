Bassetti lascia la direzione del consiglio sanità ligure passaggio per candidatura con FI dopo stop di 1 anno ad attività sul territorio

Matteo Bassetti ha deciso di lasciare la guida del Consiglio di sanità ligure. La motivazione ufficiale riguarda il suo incarico al Ministero dell’Università con la ministra Bernini. In passato, Bassetti si era tenuto lontano dall’attività sul territorio per circa un anno, e ora si prepara a un possibile passo politico con Forza Italia in vista delle elezioni del 2027. La decisione apre uno scenario nuovo per il medico e per la sanità regionale.

La virostar ha presentato come motivazione l'incarico al MUR con la ministra Bernini. Tuttavia, dietro potrebbe esserci una possibile candidatura con FI alle elezioni politiche del 2027 La virostar Matteo Bassetti lascia la direzione del Consiglio di sanità ligure.

