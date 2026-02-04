Zverev ritira dal Rotterdam dopo forfait | Devo concentrarmi sul recupero dalla caviglia

Alexander Zverev ha deciso di lasciare il torneo di Rotterdam dopo aver avuto problemi alla caviglia. Il tennista tedesco si è ritirato dall’ATP 500 in programma fino al 15 febbraio, spiegando che deve concentrarsi sul recupero e sul riposo. La sua assenza colpisce il tableau, mentre i fan sperano in un ritorno veloce in campo.

Alexander Zverev si è ritirato dall’ATP 500 di Rotterdam, in programma dal 9 al 15 febbraio. La defezione è arrivata dopo aver avuto un problema alla caviglia, che lo ha costretto a sospendere temporaneamente la sua attività sportiva. Lo stesso Zverev ha dichiarato che la sua priorità era “dare priorità al recupero”, non correre rischi. Il numero quattro del mondo ha lasciato la gara dopo aver ricevuto un consiglio ufficiale da parte del suo fisioterapista, il quale ha sottolineato l’importanza di non aggravare l’infortunio. “Trovo incredibilmente sfortunato dover prendere questa decisione. All’ABN AMRO Open mi è stata data un’opportunità quando ero un emergente ed è per questo che mi fa sempre piacere tornare,” ha dichiarato il tedesco, facendo riferimento a una delle prime tappe della sua carriera professionistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

