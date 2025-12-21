Conferenza stampa Spalletti post Juve Roma | Questa squadra vuole ritagliarsi un pezzo di storia e gloria personale Sanno più gli avversari quanto è forte Yildiz che lui stesso

Dopo la partita tra Juventus e Roma, Spalletti ha commentato le prestazioni della sua squadra e le sfide future. Il tecnico ha evidenziato la determinazione dei giocatori nel voler lasciare un segno nella storia del club, sottolineando anche la crescita e il valore di alcuni giovani talenti come Yildiz. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato delle ambizioni e delle aspettative in vista delle prossime gare. Conferenza stampa Spalletti post Juve Roma: «Questa squadra vuole ritagliarsi un pezzo di storia e gloria

Conferenza stampa Spalletti post Juve Roma: le sue dichiarazioni dopo il match della 16ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Roma, valida per la 16ª giornata di Serie A 202526. Le sue parole. COME HA GESTITO LA SQUADRA – «Al di là del risultato, la Roma è quella squadra che fa sempre uguale. Ti macina con questa continuità, frequenza ti altissimo livello, sa dove vuol andare, ti costringe a portare il blocco squadra basso e io non sono comodo quando la squadra è lì, sono ansioso. Conceicao e Yildiz hanno fatto fase difensiva, si dice che bisogna riempire la scatola della partita mettendoci tante cose.

