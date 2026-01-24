Dopo la vittoria contro Pisa, Bonny ha commentato in conferenza stampa la forza della squadra nerazzurra, sottolineando la presenza di campioni determinati a raggiungere tutti gli obiettivi stagionali. Le sue parole riflettono la fiducia e la determinazione del gruppo, in un momento importante della stagione. Ecco il resoconto delle dichiarazioni dell’attaccante interista, con un focus sulla situazione attuale dell’Inter.

Inter News 24 Conferenza stampa Bonny post Inter Pisa: le parole dell’attaccante dei nerazzurri dopo il successo ottenuto in campionato. La conferenza stampa di Ange-Yoan Bonny al termine di Inter Pisa, match del 22° turno di Serie A 202526 vinto in rimonta dai nerazzurri. ANALISI – « E’ stato difficile all’inizio per noi, ma abbiamo avuto la giusta reazione. Abbiamo una squadra forte, siamo contenti per quello che poi è avvenuto ». PAZZA INTER? – « Sì, l’abbiamo rimontata in 8 minuti stasera. E’ l’esempio che siamo una squadra forte e abbiamo un grande carattere ». SE SENTIAMO L’OSSESSIONE DI VINCERE LO SCUDETTO? – « Per me è il primo anno, in questo spogliatoio ho visto campioni e ogni giorno lavoro con loro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Bonny post Inter Pisa: «Abbiamo una squadra forte, fatta di campioni che vogliono vincere tutto! Pazza Inter? Rispondo così»

Conferenza stampa Di Lorenzo post Inter Napoli: «Abbiamo dimostrato carattere, non commento il rigore. Rosso a Conte? Rispondo così»Dopo il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha commentato gli episodi e l’andamento della partita in conferenza stampa.

Leggi anche: Conferenza stampa Italiano post Bologna Inter: «Abbiamo tenuto botta al loro assalto, la lotteria dei rigori ci ha premiato. Noi una grande? Rispondo così»

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Conferenza stampa Chivu post Inter Arsenal | Complimenti a loro hanno meritato Giocare ogni 3 giorni? In Europa non si lamentano non lo faccio neanch’io; Conferenza stampa Chivu post Udinese Inter: le parole.

Inter, Bonny: Reazione giusta, rimonta in 8? perché siamo forti. Il nostro dovere…Le parole del calciatore nerazzurro in conferenza stampa al termine di Inter-Pisa di stasera ... msn.com

Roma-Inter, Chivu: «Siamo un gruppo, l'ego personale non esiste. Bonny? Ho quattro attaccanti fortissimi»L'Inter aggancia Roma e Napoli in vetta alla classifica grazie al successo proprio sui giallorossi di Gasperini all'Olimpico. Decisivo il gol di Bonny dopo 6 minuti, il francese sostituisce ... ilmessaggero.it

Il regista e sceneggiatore è stato ospite del format "La conferenza Stampa" disponibile su Raiplay - facebook.com facebook

Annullata la conferenza stampa di Luciano #Spalletti alla vigilia di #JuveNapoli. x.com