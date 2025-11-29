Conferenza stampa Esposito post Juve Cagliari | Sul primo gol preso dobbiamo essere più furbi non si può dopo 8 secondi dal vantaggio!

di Marco Baridon Conferenza stampa Esposito post Juve Cagliari: le sue dichiarazioni dopo il match della 13ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Sebastiano Esposito ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Cagliari, valida per la 13ª giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni. ANALISI – «Difficile fare un’analisi personale quando si perde, non si è felici quando il risultato non arriva. Sul primo gol preso dobbiamo essere più furbi, non si può prendere gol dopo 8 secondi da quando è ripreso il gioco. Abbiamo fatto una buona gara, aggressiva, con qualità a tratti. Ma per arrivare al risultato non basta evidentemente». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

