Dopo la partita tra Juventus e Napoli nella 22ª giornata di Serie A 202526, Thuram ha commentato in conferenza stampa. Il giocatore ha sottolineato come, pur consapevoli della propria forza, questa sera siano riusciti a dimostrarlo sul campo. Le sue parole riflettono l'importanza della prestazione di squadra in una sfida cruciale, evidenziando l’impegno e la determinazione che hanno caratterizzato l’incontro.

di Marco Baridon Conferenza stampa Thuram post Juve Napoli: le sue dichiarazioni dopo il match della 22ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Khephren Thuram ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. QUANTA CONSAPEVOLEZZA DA’ QUESTO 3-0 – «È stata una grande partita di squadra, abbiamo vinto 3-0 contro i campioni d’Italia ma anche prima sapevamo di essere forti ma ancora di più dopo aver dimostrato questo livello stasera». SPALLETTI GENIALE – «Grande allenatore, ha avuto grandi giocatori e ci aiuta ad avere questo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Thuram post Juve Napoli: «Prima sapevamo di essere forti ma questa sera lo abbiamo dimostrato ancora di più»

