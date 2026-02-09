Confartigianato Casentino I presidenti di categoria a confronto con le imprese

Questa mattina a Casentino si sono incontrati i presidenti di categoria di Confartigianato con le imprese locali. L’obiettivo è stato ascoltare direttamente le esigenze delle aziende e parlare delle sfide che affrontano ogni giorno. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di diverse settori, pronti a confrontarsi sui problemi concreti e a trovare soluzioni pratiche. È stata un’occasione per rafforzare il rapporto tra le imprese e la loro associazione di riferimento.

Confartigianato Imprese Arezzo promuove un confronto diretto tra presidenti delle varie categorie economiche dell'Associazione e le imprese del territorio del Casentino. Un appuntamento pensato per dare voce alle esigenze delle aziende locali e costruire risposte condivise alle sfide economiche

Confartigianato Casentino. I presidenti di categoria a confronto con le imprese del territorio

