Condoni e abusivi | l' Italia degli sfollati prima di Niscemi
In Sicilia, decine di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case dopo una frana. Molti di loro, sfollati, si trovano ora a cercare un riparo temporaneo. La perdita della casa rappresenta molto più di un semplice tetto: significa perdere pezzi di storia e ricordi. La situazione è critica, e le autorità sono sotto pressione per trovare soluzioni rapide.
Che valga poco o tanto, la casa ha un valore inestimabile. E chi la perde in una frana, perde il passato, una fetta della sua storia. Per questo abbiamo affrontato il tema degli sfollati: i 1.500 di Niscemi e i 334mila che negli ultimi 50 anni sono ripartiti da una brandina della Protezione civile. Spesso dimenticati, gli sfollati d'Italia sono vittime di tante cose, ben prima che del clima: pagano sulla loro pelle il prezzo dell'abusivismo sfrenato e di condoni scellerati che hanno reso regolare ciò che poteva crollare con due ore di pioggia Niscemi che si sta sgretolando, Niscemi con le sue case costruite sulla sabbia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Italia Sfollati
Condoni e abusivi: l'Italia degli sfollati (prima di Niscemi). In 50 anni di frane 334mila via di casa. Il clima? Non c'entra
A Niscemi le case costruite sulla sabbia stanno cadendo a pezzi.
Niscemi, la frana continua a muoversi. Il consigliere comunale: “Numero degli sfollati sale a 1100”
A Niscemi, in Sicilia, la frana prosegue il suo lento avanzamento, causando preoccupazione tra la popolazione.
Ultime notizie su Italia Sfollati
Condoni e abusivi: l'Italia degli sfollati (prima di Niscemi). In 50 anni di frane 334mila via di casa. Il clima? Non c'entraChe valga poco o tanto, la casa ha un valore inestimabile. E chi la perde in una frana, perde il passato, una fetta della sua storia. Per questo abbiamo affrontato il tema degli sfollati: i 1.500 di N ... msn.com
Le case abusive di Niscemi e le persone che ci vivonoMolte avevano già resistito a una frana quasi 30 anni fa, poi furono comunque condonate, e ora bisogna decidere se spostare il paese ... ilpost.it
Il quartiere Pennello è suo malgrado un simbolo dell’abusivismo in Calabria, tra condoni e passaggi di proprietà: «Basta un temporale a mandarci sott’acqua, se arriva Harry siamo spacciati» LEGGI L'ARTICOLO https://www.ilvibonese.it/cronaca/vibo-marin facebook
