Nerviano (Milano), 7 dicembre 2025 – è stato un sovraccarico di corrente a causare l’incendio che, nella serata di sabato, ha letteralmente distrutto un appartamento al piano terra di un edificio nella frazione nervianese di Sant’Ilario. Le fiamme si sono sviluppare improvvisamente alle 19.30 in una villetta al 140 di via Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, non senza fatica, hanno infine domato le fiamme. L’incendio partito da un sovraccarico. Le fiamme sono divampate nel locale contatori della villetta ed è stato poi determinato siano state causate da un improvviso sovraccarico di corrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nerviano, fiamme per un sovraccarico di corrente: due appartamenti inagibili