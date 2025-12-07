Nerviano fiamme per un sovraccarico di corrente | due appartamenti inagibili
Nerviano (Milano), 7 dicembre 2025 – è stato un sovraccarico di corrente a causare l’incendio che, nella serata di sabato, ha letteralmente distrutto un appartamento al piano terra di un edificio nella frazione nervianese di Sant’Ilario. Le fiamme si sono sviluppare improvvisamente alle 19.30 in una villetta al 140 di via Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, non senza fatica, hanno infine domato le fiamme. L’incendio partito da un sovraccarico. Le fiamme sono divampate nel locale contatori della villetta ed è stato poi determinato siano state causate da un improvviso sovraccarico di corrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Maggiore Paolo Caccia Dominioni Nerviano, 14 maggio 1896 – Roma, 12 agosto 1992. Medaglia d'oro al valore dell'Esercito. «Già Comandante del 31º Battaglione Guastatori del Genio nelle battaglie di El Alamein, assuntasi volontariamente, dopo la fine del - facebook.com Vai su Facebook
Nerviano, fiamme per un sovraccarico di corrente: due appartamenti inagibili - Nerviano (Milano), 7 dicembre 2025 – è stato un sovraccarico di corrente a causare l’incendio che, nella serata di sabato, ha letteralmente distrutto un appartamento al piano terra di un edificio ... Segnala ilgiorno.it
Tram fermi in centro per 45 minuti a causa di un sovraccarico di corrente - Un sovraccarico di corrente elettrica in una sottostazione di Unareti ha provocato un blackout di 45 minuti in pieno centro, nel cuore di Milano. Secondo ilgiorno.it