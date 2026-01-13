Il rogo divampa | evacuati 4 appartamenti 5 persone in ospedale tra cui un bimbo

Lunedì 12 gennaio, poco prima delle 23, un incendio in via Buffalora ha coinvolto un’abitazione, costringendo all’evacuazione di quattro appartamenti. Cinque persone, tra cui un bambino, sono state ricoverate in ospedale per le ferite riportate. I Vigili del Fuoco di Brescia sono intervenuti tempestivamente per domare il rogo e garantire la sicurezza dei residenti coinvolti.

Fumo e fiamme hanno sorpreso i residenti di via Buffalora poco prima delle 23 di lunedì 12 gennaio. Un incendio divampato all'interno di un'abitazione ha reso necessaria la richiesta di soccorso ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con una squadra dalla sede centrale di Brescia, supportata.

