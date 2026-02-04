Avellino sotto la pioggia con Libera | studenti sulle tracce di Giancarlo Siani

Oggi ad Avellino gli studenti del liceo scientifico “P. B. “ si sono ritrovati per ricordare Giancarlo Siani. La mattina è iniziata con una passeggiata tra le vie della città, nonostante la pioggia che ha bagnato tutto il centro. I ragazzi hanno seguito un percorso guidato, cercando tracce e luoghi legati alla figura del giornalista ucciso dalla camorra. La giornata si è conclusa con un momento di riflessione davanti alla scuola, per mantenere vivo il ricordo di chi ha pagato con la vita

Avellino – Oggi, sotto una pioggia lenta e insistente, i ragazzi e le ragazze del Liceo scientifico "P.S. Mancini" hanno percorso le strade di Avellino. Non una passeggiata, non un gioco, ma un'indagine, quasi da cronista, sulle tracce lasciate da Giancarlo Siani. Libera Avellino ha promosso.

