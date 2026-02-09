Concorso docenti PNRR3 | prova pratica va svolta in anonimato oppure no? Cosa dice la giurisprudenza

9 feb 2026

Le prove pratiche e orali del concorso docenti PNRR3 sono in corso. La questione principale riguarda se la prova pratica debba essere svolta in anonimato o meno. La giurisprudenza si sta pronunciando su questo punto, mentre i candidati si preparano a affrontare le ultime fasi del bando DDG n. 29392025.

Concorso docenti PNRR3: sono in corso di svolgimento le prove pratiche e orali del bando DDG n. 29392025. La prova pratica viene svolta assicurando l'anonimato, eccettuati i casi in cui ciò sia materialmente impossibile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

