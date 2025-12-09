Concorso docenti PNRR3 ecco per quali classi di concorso ci sarà anche la prova pratica

Orizzontescuola.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concorso scuola secondaria PNRR3 bando DDG n. 29392025: superata la prova scritta, per alcune classi di concorso bisognerà affrontare sia prova pratica che orale. I programmi, i punteggi, la graduatoria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

