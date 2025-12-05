Palermo un' evasione da un milione di euro sulle concessioni demaniali marittime

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo ha effettuato la mappatura dei porti e delle darsene del capoluogo siciliano analizzando la posizione socio-economica dei concessionari delle aree demaniali, ricadenti sotto la gestione dell'Autorità di Sistema Portuale. Dei 30 enti commerciali e non, che forniscono l'ormeggio a 1.500 imbarcazioni nel solo centro città, circa.

