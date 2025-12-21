Il Conca d’Oro è di La Torre-Salemi

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Subito al comando, hanno superato anche le insidie del meteo. Dietro di loro Pollara-Raccuia e Di Giorgio-Rappa. Una gara combattuta, segnata dal meteo incerto e da continui ribaltamenti di fronte, ha caratterizzato la 34ª edizione del Rally Conca d’Oro, appuntamento organizzato dalla DLF Academy. Nonostante la pioggia, arrivata a metà gara a complicare ulteriormente il . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

