Rally Conca d’Oro si parte con la 34ª edizione

La 34ª edizione del Rally Conca d’Oro torna a Corleone dopo dodici anni di assenza, promettendo emozioni e adrenalina. Domani si svolgono verifiche e shakedown, mentre domenica 21 dicembre si sfideranno oltre sessanta equipaggi sulle suggestive speciali dell’entroterra palermitano. Un evento atteso dagli appassionati, che rinnova il suo ruolo di protagonista nel panorama rally italiano.

Dopo dodici anni di assenza la gara torna a Corleone. Domani verifiche e shakedown, domenica 21 dicembre la sfida sulle speciali dell’entroterra palermitano con oltre sessanta equipaggi al via. È tutto pronto per il ritorno del Rally Conca d’Oro, che domani, sabato 20 dicembre, riaccende i motori a Corleone con le verifiche sportive e tecniche . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche: Island Motorsport, tutto pronto per il prossimo rally Conca d'Oro-Città di Corleone

Leggi anche: Premio Sila’90: la 34ª edizione celebra l’eccellenza calabrese

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Island Motorsport in forze al Rally Conca d’Oro - ] ... blogsicilia.it

Auto, torna il Rally Conca d'Oro: si inizia il 20 dicembre con le verifiche e lo shakedown - La trentaquattresima edizione della gara che mancava dalle scene da ormai dodici anni è in programma a Cor ... napolimagazine.com