Rally Conca d’Oro si parte con la 34ª edizione
La 34ª edizione del Rally Conca d’Oro torna a Corleone dopo dodici anni di assenza, promettendo emozioni e adrenalina. Domani si svolgono verifiche e shakedown, mentre domenica 21 dicembre si sfideranno oltre sessanta equipaggi sulle suggestive speciali dell’entroterra palermitano. Un evento atteso dagli appassionati, che rinnova il suo ruolo di protagonista nel panorama rally italiano.
Dopo dodici anni di assenza la gara torna a Corleone. Domani verifiche e shakedown, domenica 21 dicembre la sfida sulle speciali dell’entroterra palermitano con oltre sessanta equipaggi al via. È tutto pronto per il ritorno del Rally Conca d’Oro, che domani, sabato 20 dicembre, riaccende i motori a Corleone con le verifiche sportive e tecniche . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Conferenza stampa presentazione 34° Rally Conca D’oro
SCUDERIA RO RACING SU TRE FRONTI NEL WEEK END Nell’ultimo fine settimana agonistico del 2025 la scuderia RO racing, con i suoi rappresentanti, sarà al via di tre differenti manifestazioni: due rally, il Rally Ciocchetto in Toscana e il Rally Conca d’Oro - facebook.com facebook
